Türkiye'den Öğrenci yerleştirmede aslan payı YDÜ'nün oldu.

KKTC'ye öğrenci yerleştirmesinde Yakın Doğu Ümiversitesi bu yıl da en çok tercih eidlien üniversite oldu. YDÜ'yü 2105 öğrenci tercih etti.

YDÜ'yü ise LAÜ izledi. LAÜ'yü bu yıl 1855 öğrenci tercih etti.

Üçüncü sırayı ise KKTC'nin en eski Üniversitesi DAÜ aldı. DAÜ'yü bu yıl 1635 öğrenci tercih etti.

İşte KKTC Üniversitelerinin ve KKTC'de kampüsü bulunan T.C. Üniveristelerine yapılan tercih sayıları.