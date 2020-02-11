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Türkiye’den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

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Türkiye’den Rum basınında çıkan iddialara yanıt
Türkiye’den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum basınında çıkan iddialara ilişkin, “Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları’yla tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumu bellidir.” ifadelerini kullandı.

İşte TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Rum basınında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruya cevabı:

“Rum basınında yer alan, ülkemizin Kıbrıs’taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Anlaşmaları’yla tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumu bellidir.

Türkiye, Ada’da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır.”

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