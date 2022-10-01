Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
* “Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.
“RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ”
* 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.
* Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.
* Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.”
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