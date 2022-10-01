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Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" denildi.
Türkiye’den Rusya’nın kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* “Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır.

“RUSYA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ”

* 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

* Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.

* Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.”

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