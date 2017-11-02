Türkiye'den Rusya'ya 22 ay sonra ilk domatesler yola çıktı

Yasağın 22 ay sonra iptal edilmesi ardından Türkiye'nin Rusya'ya gönderdiği domateslerin ilk partisinin yola çıktığı belirtildi.

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinden yapılan sebze ve meyve ihracatından sorumlu bir birliğin bir yetkilisi Sputnik'e demecinde, "Rusya'ya domates sevkiyatı başladı. İlk parti bugün yola çıktı" dedi.

Rus hükümetinin resmi sitesinde Türkiye'den domates ithalatına 1 Kasım'dan itibaren izin verileceğine ilişkin karar geçen hafta yayınlanmıştı. Söz konusu kararı göre, Türkiye'deki belirli şirketlerden yıl sonuna kadar 50 bin ton domates alınmasına izin çıkmış durumda.

Domates, Rusya'nın, Türk F-16'larının Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi nedeniyle Türkiye'den alımını durdurduğu tarım ürünlerinden biriydi.

İlişkilerin normalleşmesi ardından Rusya, Türkiye'den alımını durdurduğu pek çok ürünle ilgili yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasağınsa, Rusya'daki yerli üreticilerin aldığı krediler nedeniyle bir süre daha devam edeceği belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mayısta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından domates yasağının devam etmesinin sebebine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Türk yetkililerden şunu rica ettik: Domates üretimi ile ilgili bizim üreticilerimiz büyük krediler aldılar. Bununla alt yapı oluşturuyorlar. Bu yatırım süreci bitene kadar, üreticilerimizin zarar etmemesi için domates konusundaki yasak sürecek."