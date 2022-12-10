Türkiye’den Rusya’ya mesaj: Hükümleri yerine getirin

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile yaptığı siyasi istişarelerde, PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisinin yinelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi istişareler Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul’da yapılmıştır. İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanması, Ukrayna, Suriye’deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır” denildi.

İstanbul Tahıl Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin hususların istişare edildiği belirtilerek, “Bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır. Tarafımızca, Ukrayna’daki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gereğine işaret edilmiş, bu amaçla adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için müzakerelere dönülmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla taraflara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz yinelenmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘SİYASİ ÇÖZÜM BULUNMASI LÜZUMUNA İŞARET EDİLDİ’

Açıklamanın devamında, Suriye üzerine istişarelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

*Görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yer alan yol haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.

*Tarafımızca, sadece Suriye’nin toprak bütünlüğüne değil, milli güvenliğimize yönelik varoluşsal tehdit teşkil eden PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız yinelenmiş, bu bağlamda Rusya Federasyonu ile Ekim 2019’da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentimiz ifade edilmiştir.

*Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının uzatılmasının ülkede 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılması bakımından hayati rol oynadığı belirtilmiş, bu mekanizmayla birlikte çizgi ötesi yardımların da devam ettirilmesinin faydalı olacağı kaydedilmiştir.”

*Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine işaret edildiği kaydedilen açıklamada, “Ülkede en geniş toplumsal uzlaşı temelinde adil, hür ve muteber seçimler düzenlenmesine destek ifade edilmiştir.

*Tarafımızca, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalar hilafına yürütülen faaliyetlere son verilmesinin önemi vurgulanmıştır. Görüşmede, BM’de reform ihtiyacı ele alınmış, tarafımızca BM’nin ve özellikle Güvenlik Konseyi’nin oluşumunun ve karar alma mekanizmasının daha kapsayıcı, adil ve etkin bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir