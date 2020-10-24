Türkiye'den S-400 çıkışı

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
"(S400 hava ve füze savunma sistemi) Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir."
"Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz"
"Uluslararası kurumlar kalıcı barış ve istikrarın Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacağını anlamalı.
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