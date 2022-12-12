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Türkiye'den Sağlık Bakanlığı’na kaynak aktarımı

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Türkiye, Sağlık Bakanlığı'na kaynak aktardı.
Türkiye'den Sağlık Bakanlığı’na kaynak aktarımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) ile  Türkiye Cumhuriyeti (TC) arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından temin edilen onkoloji, MS, epilepsi, organ nakli bekleyen yatılı hastaların elzem ilaçları için oluşan mükellefiyetlerin karşılanması ve yıl sonuna kadar tedariklerinin sağlanması için 29.500.000 TL ve İlaç Kurul kararı üretilen hastaların geri ödemeleri için 500.000 TL olmak üzere, 30.000.000 TL kaynak tahsis edildi.

Bu kapsamda, KKTC Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde ihale ve teslim süreçleri tamamlanmış ilaç ve malzemelerin ödemeleri yapılmaya da devam ediliyor. KEİ'den yapılan açıklamaya göre, teslim süreçleri devam etmekte olanların tamamlanmalarıyla beraber ödemeleri yapılacak. Bu kapsamda Sağlık Kurulu hastalarının özel eczanelerden tedarik ettirdiği ilaçlar için 436,540.36 TL, Onkoloji, MS, Epilepsi, Organ Nakli, tedavi amaçlı yatılı hastaların elzem ilaçları için 25,780,84.56 TL ve KVC, Kardiyoloji, Girişimsel Radyoloji, Beyin Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji tedavilerinde kullanılan ortez-protez cihazları, koklear implant, işitme cihazları ve solunum destek cihazlarının temini için gerekli ödemeler yapıldı.

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