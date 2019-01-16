Türkiye'den seçim manzaraları:165 yaşında seçmen var

YSK ölüleri de diriltti: 165 yaşında seçmen var, bir ilçenin nüfusu 6 ayda yüzde 95 arttı

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen olduğunu belirlendi. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmının 120 ve üstü yaş grubunda olduğu anlaşıldı.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçmen listesinde ilginç verilere ulaştı. YSK listesinde 1854 yılında doğumlu 165 yaşındaki Ayşe Ekici adlı bir kişinin ilk kez oy kullanacağı belirlenirken, soyadları olmayan 148 yaşındaki Ayşe ve 149 yaşındaki Zülfü isimli kişilerin de yer aldığı belirlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in başkanlığındaki ekip seçmen listelerinin kontrolünü seçmen artışı, yaş analizi, bir hanede yer alan seçmen sayısı gibi farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

ÇANKIRI'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

İlçelerde yaşanan seçmen değişikliği analizlerinde Türkiye genelinde en çok değişimin yaşandığı yer Çankırı’nın Orta ilçesi oldu. İlçede 24 Haziran’da 8 bin 379 seçmen varken, YSK’nin 4 Ocak’ta askıya çıkardığı listede seçmen sayısı 16 bin 401’e çıktığı belirlendi. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde Çankırı’nın Orta ilçesinde yüzde 95,74 oranında bir artış yaşandı. Yeni gelen seçmenin 222’si ilk kez oy kullanacaklardan oluşurken, 4 bin 440’ı İstanbul’dan, 3 bin 177’si Ankara’dan gelenler oluşturdu.

ANKARA ÇAMLIDERE'DE YÜZDE 90 ARTIŞ

24 Haziran’da 6 bin 561 seçmenin olduğu Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde seçmen sayısı YSK’nin açıkladığı son listeye göre 12 bin 493’e çıktı. Seçmen artış oranı yüzde 90,41 olurken, bu ilçeye Ankara’dan 5 bin 667 seçmen geldiği belirlendi.

1854 DOĞUMLU SEÇMEN

YSK’nin kayıtlarına göre 1854 doğumlu olan Ayşe Ekici adlı seçmen 165 yaşında ve Kayseri Melikgazi’deki ilk kez seçmen listesinde yer aldığı belirlendi. Ekici’nin YSK listesinde nüfus kaydı, TC kimlik numarası bulunuyor.

149 yaşında olan ve soyadı olmayan Zülfü adlı kişi Şanlıurfa’da, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın’da seçmen kaydı bulunuyor.

100 YAŞ ÜSTÜ 6 BİN KİŞİ

YSK listesinde yaşı 100 ile 165 arasında olan 6 bin 389 seçmen olduğunu belirlendi. 100 yaş üstü seçmenin önemli bir kısmının 120 ve üstü yaş grubunda olduğu anlaşıldı. Söz konusu seçmenlerle ilgili kaydın doğru olup olmadığı konusunda YSK’ye başvuru yapıldı.

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

YSK listesine göre 31 Mart’ta oy kullanacak Suriye doğumlu seçmen sayısı 58 bin 364 olarak belirlendi. Suriye doğumlu seçmenin 18 bin 425’i ilk defa 31 Mart seçimlerinde oy kullanacak. Listeye göre 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak 18 bin 364 seçmenin 6 bin 303’ü ise Hatay’da.