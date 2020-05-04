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Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım

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Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım
Türkiye'den Somali'ye Tıbbi Yardım

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Somali'ye ulaştırılmak üzere hazırladığı tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı Mogadişu’ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19'la mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı. 

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından sedye, yatak ve nevresim gibi malzemelerden oluşan yardım hazırlanarak, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yollandı.

Malzemelerin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türkiye ve Somali bayraklarının yanı sıra Türkçe ve Somalice olarak Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerinin yer aldığı görüldü.

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