  • BIST 1.076
  • Altın 461,573
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Türkiye'den son dakika NATO açıklaması

»
Dışişleri Bakanlığı 'Ayrıştırma' (de-confliction) odaklı görüşmelere Türkiye'nin hazır olduğunu açıkladı.
Türkiye'den son dakika NATO açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı. 

Dışişleri, "Ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak  isteriz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde; 

 

"NATO GENEL SEKRETERİ İNİSİYATİF ALDI"

NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

 

"YUNANİSTAN’IN NATO GENEL SEKRETERİ’NİN BU İNİSİYATİFİNE DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

 

 "ÖNKOŞULSUZ OLARAK DİYALOĞA HAZIRIZ"

Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak03 Eylül 2020 Perşembe 16:44
  • Kılıçdaroğlu: Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz öyle bir şey.03 Eylül 2020 Perşembe 16:43
  • Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı03 Eylül 2020 Perşembe 16:35
  • İstismar virüsü03 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Mersin’de durum vahim! Yaşlı bakım merkezine de corona sıçradı03 Eylül 2020 Perşembe 12:30
  • Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti: Keloğlan Ak Ülke03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Selvi: Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu?03 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Akar: Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var03 Eylül 2020 Perşembe 10:48
  • “Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” Projesi Başlıyor!03 Eylül 2020 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti