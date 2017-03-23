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Türkiye'den Twitter'e rekor başvuru

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Türkiye'den Twitter'e rekor başvuru
Twitter'ın açıkladığı Şeffaflık Raporu'nda Türkiye en fazla hesap kapatılması talebinde bulunan ülke oldu. Türkiye'yi Fransa, Rusya, Almanya ve Endonezya izliyor.

Twitter, Temmuz - Aralık 2016 dönemini kapsayan Şeffaflık Raporu'nu açıkladı. Twitter, raporda Türkiye'nin en çok hesap kapatılması isteğinde bulunan ülkeler arasında başı çektiğini ve son 6 ay içinde Türkiye'den içeriğin kaldırılması için mahkeme kararı veya diğer yasal kanallardan Twitter'a 3 bin 76 başvuru yapıldığını açıkladı.

Bu başvuruların 2 bin 232'sinin hükümet organları, polis ile başka kurumlar ve kişilerden, 844'ünün de mahkeme kararıyla yapıldığı belirtildi. Sosyal medya ortamında paylaşılan mesajlara ilişkin de Twitter'a 8 bin 417 hesaba ilişkin rapor iletildi. Raporda Türkiye'den başvurular uyarınca 290 hesabın ve 489 Twitter mesajının da engellendiği belirtildi.

Twitter bu dönemde dünya genelinde yasal yollardan yapılan başvuruların yüzde 88'inin Türkiye'den yapıldığını ve bunun neticesinde bazı gazetecilerin doğrulanmış hesaplarının ve bazı haber kurumlarının hesaplarının içeriklerinin de kaldırıldığını açıkladı.

Bu yönde gelen 77 talep neticesinde gazeteci ve haber kurumlarına ait 15 Twitter mesajı ve 14 hesabın kapatıldığı açıklandı.

414 içerik kaldırıldı 

Türkiye'den Twitter'da paylaşılan bin 368 ayrı içeriğin engellenmesi talebi geldiği, bunlardan 414'ünün uygun görülerek sosyal medya paylaşımından kaldırıldığı belirtildi. Silinen içeriklerin terör saldırıları, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrası yaşanan ve şiddet yansıtan fotoğraflar olduğu belirtildi. Twitter'ın ifade özgürlüğü kapsamında uygun olmayan talepler için 314 olayda mahkemeye itirazda bulunduğu ancak itirazlardan sonuç alınamadığı açıkladı.

Twitter'in raporunda dünya genelinde toplam 13 bin 22 hesabın kapatılması talebinin geldiği, Türkiye'nin 3 bin 76 taleple en fazla başvuru yapan ülke olduğu vurgulandı.

Sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının kapatılması isteminde Türkiye'yi bin 334 başvuru ile Fransa izlerken, Rusya 522, Almanya 236, Endonezya 176, ABD 102, Hindistan 97, Japonya 82, İngiltere de 66 kullanıcı hesabının yasaklanması için Twitter'a başvuruda bulundu.

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