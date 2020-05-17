Türkiye'den üçüncü helikopter de geldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde devam eden yangına müdahale için Türkiye'den üçüncü yangın söndürme helikopterinin de geldiğini açıkladı.

Özersay, sosyal medya hesabından saat 18.00 sıralarında yaptığı açıklamada "Türkiye’den iki yangın söndürme helikopteri söndürme çalışması yürütüyor ve şu anda üçüncü helikopter de ülkemize ulaştı hava sahamızda" ifadelerini kullandı.