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Türkiye'den Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama

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Türkiye'den Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama
Türkiye'den Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama

Venezuela'da darbe girişimi yaşanıyor. kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve muhalif kanadın lideri haline gelen eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ordunun tamamını hükümete karşı ayaklanmaya davet etti. Guaido, "Bu yağmanın sonunun başlangıcı" dedi.

Türkiye'den açıklama

Türkiye'nin demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

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