Türkiye’den yangın söndürme helikopteri geldi

Helikopteri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz teslim aldı.

Oğuz, yangın helikopteri tartışmalarının an itibariyle sona erdiğini ifade etti. İmzalanan protokol kapsamında 3 yıldır düzenli olarak ülkemize Türkiye’den yangın helikopteri görevlendirildiğini ifade eden Oğuz, helikopterin hem ülkemizde çıkacak olası yangınlara hem de Türkiye’de ihtiyaç olması halinde çıkacak yangınlara müdahale etmek üzere hazır olacağını kaydetti.

Oğuz meselenin helikopteri satın almak olmadığını, bakımı ve idamesinin zor olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ve daha bir çok ülkenin de kiralama yoluna gittiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu da vurgulayarak, ihtiyaç halinde Tepebaşı yangınında olduğu gibi Türkiye’nin her zaman desteğe hazır olduğunun altını çizdi ve “umarım hiç bir zaman ihtiyacımız olmaz” temennisinde bulundu.

Vatandaşlara da çağrı yapan Oğuz, mevcut ormanlarımızı korumada sıkıntı yaşadığımızı ifade ederek, son 1 ayda çıkan yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti ve vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Helikopterin Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu da bildirildi.