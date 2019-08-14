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"Türkiye'den yeni Navtex"

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Türkiye’nin, Ortodoks Rumlar’ın Hz. Meryem’in göğe kabul edilişi olarak kutladıkları 15 Ağustos günü, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”nin büyük bölümünü Navtex yayımlayarak bağladığı haber verildi.
"Türkiye'den yeni Navtex"

Fileleftheros Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin faaliyetlerini sürdürdüğü sırada, askerî tatbikat icra etmek üzere yayımlanan Navtex’in, TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Mavi Vatan diyerek “meydan okumalarını tırmandırmasının” hemen ertesine denk geldiğine dikkat çekti.

Gazete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Mavi Vatan’dan söz ederek “kimse gücümüzü sınamaya kalkmasın” uyarısına karşılık Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varbitsiotis’in egemenlik haklarımızın herhangi bir şekilde sorgulanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Hiçbir tek yanlı faaliyet hiçbir düzeyde cevapsız kalamaz, kalmayacak” dediğini yazdı. 

Aynı gazete Milli Savunma Bakanı Akar’ın KKTC’den ayrılmasının hemen ardından Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Bayraktar insansız hava aracının pazartesi sabahı sözde “Lefkoşa FIR Hattı içerisinde” uçtuğunu öne sürdü.

Gazete, Hellas Journal isimli Yunan haber sitesinin, “Türkiye Deniz Kuvvetleri’ne ait Bayraktar  tipi insansız hava aracı ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini denetleme propaganda uçuşları ile Ankara, Kıbrıs MEB’i içerisinde başlattığı  yasadışı faaliyetlini desteklemek için silahtarlığındaki bütün imkanlarını Doğu Akdeniz’e göndereceğini göstermeye çalışıyor” ifadelerini de aktardı.  

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