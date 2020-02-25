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Türkiye'den yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir

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Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de bir dizi sağlık ve güvenlik tedbiri alındı, İran'a açılan sınır kapıları geçici kapatıldı.
Türkiye'den yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbir

Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de bir dizi sağlık ve güvenlik tedbiri alındı, İran'a açılan sınır kapıları geçici kapatıldı.

Hastalığın İran'da görülmesinin ardından ateşi olan veya öksürük, burun akıntısı, hapşırık, halsizlik ve solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtileri bulunan yolcuların sınırdan girişlerine izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İran gündemiyle yaptığı toplantının ardından sınır hareketinin azaltılması yönünde tavsiye kararı verdi. İran'daki tablonun ağırlaşması nedeniyle komşu ülkeyle sınırların geçici kapatılması kararı alındı.

Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Ticaret ve ilgili diğer bakanlıklarla koordineli alınan karar, İçişleri Bakanlığınca valiliklere bildirildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler"le ilgili bilgilendirildi.

Genelgenin ardından İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

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Vaka sayısı 80 bini aştı

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

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