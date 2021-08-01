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Türkiye'den Yunanistan'a nota!

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Edirne’de Yunan tarafından ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, köy sakinlerinden Mehmet Durgun ve Süleyman Şener sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına gitmişti

Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Mehmet Durgun, yüzünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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