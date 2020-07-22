Türkiye'den Yunanistan'a tepki: “Reddediyoruz”

Türkiye'nin ‘Oruç Reis’ sismik araştırma gemisinin çalışmaları için dün yayınladığı ve denizcilik terminolojisinde ‘Navtex’ adı verilen seyrüsefer bildirimi, Atina’da endişe yaratmıştı.

Yunan basını, 2 Ağustos’a kadar geçerli Türk Navtex’inde, ‘Oruç Reis’in çalışma yapacağı bölgelerden bazılarının, Yunan kıta sahanlığı içinde bulunduğunu iddia etmişti.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan silahlı kuvvetleri ‘alarm’ durumuna geçirildi. Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros, Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretini erken sonlandırarak Atina’ya döndü. Atina Haber Ajansı, “Silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu ve Türkiye’nin faaliyetlerinin yakından izlendiğini” bildirdi. Aksaz Üssü’nden dün 17 Türk savaş gemisinin hareket ettiği ve Türk savaş uçaklarının bölgede uçtuğu iddiaları ise Atina’daki endişeyi doruğa çıkardı. Ancak sahada şu an için hiçbir hareketlilik yaşanmadığını belirten Türk kaynaklar, bu iddiaları yalanladı. Türk kaynaklar ayrıca, Navtex’in Oruç Reis araştırma gemisi ile Ataman ve Cengizhan açık deniz destek gemileri için 2 Ağustos’a kadar geçerli olacak şekilde ilan edildiği bilgisini verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ‘Oruç Reis’in çalışmaları için Yunanistan’ın Meis, Kerpe ve Rodos adalarının güneyindeki sularda ilan edilen Navtex’in, “Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi) ve AB’ye karşı saldırgan eylemlerinin yeni bir halkası olduğunu” öne sürdü. Miçotakis, “Yunanistan özgüven ve hazırlılık içinde tüm gelişmeleri izliyor. Yunanistan’ın ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarından şüphe etmek, AB’nin egemenlik haklarından şüphe etmek demektir. Müttefiklerimizin desteğini umuyoruz. Türkiye yanlış yol seçiyor. Bu istikamette devam ederse tek yol AB’nin yaptırım uygulamasıdır” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: REDDEDİYORUZ

Yunanistan'ın iddialarına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde, Oruç Reis araştırma gemimizin 21 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı ilgili makamlarımızca yayımlanan bir NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 km, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz.

Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan’a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir."