TÜRKİYELİ MİSİNİZ, KIBRISLI MI, KARAR VERİN

Sn. Yeni Doğuş Partisi Yöneticileri,

Kiminiz Karadeniz’den, kiminiz Hatay’dan, Kiminiz de Gaziantep’ten, yani Anadolu’nun dört bir yanından kopup bu adaya geldiniz.

Tıpkı benim gibi.

Ada halkı hepimize kucak açtı.

İşini, aşını ve toprağını paylaştı bizimle.

Ev bulduk, arsa bulduk, iş bulduk ve çalışıp para kazandık.

Kimse “neden geldiniz” demedi.

Ta ki bizim de onaylamadığımız insanlar gelip, suç işleyip adımıza leke sürene kadar.

Adaya gelip hırsızlık, soygun yapıp, tecavüz edenlere “Türkiyeliler” diye genelleme yapılmasına bozulduk ama bu kişileri biz de en ağır şekilde kınadık.

Ancak ne var ki sizler, bu adayı “vatan” olarak gördüğünüzü söyleseniz de hiçbir zaman kendinizi bu adaya ait hissetmediniz.

Misal nerelisiniz? Sorusuna direkt “Türkiyeli” dediniz.

Elbette ki buna bir itirazım yok. İnsan kökenini reddetmeli zaten.

Ancak yetinmeyip geldiğiniz yöreye ait “kültür dernekleri” kurdunuz.

“Karadenizliler derneği”, “Hataylılar derneği” hatta “Öz Hataylılar derneği”, “ Gaziantepliler derneği” v.s.

Yörenize ait, “hamsi günü”v.s düzenlediniz, kimse karşı çıkmadı ve hatta katıldı.

Sıla hasretidir diye bunu da herkes saygı ile karşıladı.

Kültürünüzü yaşamak ve yaşatmak hakkınız elbet, anlarım.

Ancak Kıbrıslı Türklerin kendi vatanlarında kültürlerini yaşatmak istemelerine ve kültürlerinin yok oluşuna direnmelerine neden karşı çıkıyorsunuz, işte bunu anlamıyorum.

Kıbrıs’ta yaşadığınız halde sorulduğu zaman göğsünüzü gere gere “Karadenizliyim,” Hataylıyım”, “Gaziantepliyim” veya “Türkiyeliyim” diyorsanız, Kıbrıslının Kıbrıs’ta “Kıbrıslıyım” demesini neden hazmedemiyorsunuz?

Yada misal doğudan biri gelip Karadeniz’e muhtar olmaya kalksa siz Karadenizliler O kişinin üstünde horon tepersiniz, Diyarbakırlı yere yatırıp üzerinde halay çeker.

Öyleyse Kıbrıslıların, kendi ülkelerini yönetme isteğini ve başkalarının iç işlerine karışmamasını istemelerini neden hazmedemiyorsunuz ya da anlamıyorsunuz?

Mesela TC Dış işleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu gelip de KKTC’de seçilmiş cumhurbaşkanını saf dışı bırakarak ülkenin geleceği hakkında açıklamalar yaptı, hatta “Tek adam” diye hakaret etti.

Bunun üzerine Şener Elcil’de “Siz başka bir ülkenin bakanı olarak bizim iç işlerimize karışamazsınız ve seçtiğimiz Cumhur Başkanına hakaret edemezsiniz” dedi.

Siz de vay efendim “ TC Dış işleri Bakanını ve Türkiye’yi dışladı, hakaret etti” gerekçesi ile “YABANCI devlet yöneticilerine hakaret etme ” üzerinden suç duyurusunda bulundunuz.

Elbette ki Sn. Elcil’in avukatlığını yapacak değilim ve zaten fikrimin örtüşmediği zamanlar da olmuştur ama suç duyurunuzla ilgili de şunları sormak isterim size;

Siz de suç duyurusunu “YABANCI devlet yöneticilerine hakaret etme ” maddesine dayandırarak Sn. Çavuşoğlu’nun YABANCI olduğunu kabul etmiş olmadınız mı? Sn. Elcil’ de Sn. çavuşoğlu’nun başka bir devletin bakanı olduğunu ve bu ülkeye yabancı olduğunu söyledi, siz de. Tek fark SnElcil yabancıların karışmamasını söylerken ,siz karışabileceklerini mi savunuyorsunuz? Siz Sn. Elcil’e yabancı devlet yetkililerine hakaret etti gerekçesi ile suç duyurusunda bulundunuz, peki Sn. Çavuşoğlu da bizim Cumhurbaşkanımıza hakaret etti. Sn. Çavuşoğlu için de suç duyurusunda bulunacak mısınız? Her zaman KKTC’nin bir devlet olduğunu savunup, milliyet ve bayrak üzerinden siyaset yaptınız. Peki Devletin en başı Cumhurbaşkanı değil midir?

KKTC’nin varlığına mı inanmıyorsunuz yoksa kendinizi KKTC’ye ait mi hissetmiyorsunuz.

Sn. Çavuşoğlu’mu sizin bakanınız yoksa Sn. akıncı mı Cumhurbaşkanınız?

Cumhurbaşkanına hakaret ettirip yok sayarak mı yaşatacaksınız KKTC’yi?

Hani durmadan ötekileştirildiğinizi söyleyerek bunun üzerinden siyaset yapıyorsunuz ya , Peki geldiğiniz yörelerin derneklerini kurarak, TC yetkililerini kendi yöneticileriniz olarak görüp Kıbrıs’ta hak sahibi görerek asıl kendinizi siz ötekileştirmiyor musunuz?

Hatta fetih zihniyeti ile kendinizi KKTC’nin sahibi görerek, Kıbrıslıları kendi vatanlarını yönetmek istiyorlar diye “hain” ilan edip, “Gidin Rum tarafında yaşayın” diyerek aslında Kıbrıslıları ötekileştirmiyor musunuz?

Önce karar verin KKTC vatandaşı olarak Kıbrıs mı memleketiniz yoksa Türkiye mi?

Zira Kıbrıs ise, kendi yöneticilerinize sahip çıkın ve hakaret ettirmeyin.

Yok eğer Türkiye ise, o zaman da haddinizi bilip, ülkenin sahiplerine saygı duyun.

Eğer Türkiyeliyim ama KKTC vatandaşıyım ve KKTC’de söz hakkım var diyorsanız, o zaman yarın Suriyelilerin Türkiye üzerinde söz sahibi olmalarını da onaylamış olursunuz.

Şimdi karar verin, Kıbrıslı mısınız, Türkiyeli mi?