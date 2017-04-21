Türkiyeli şair Halide Yıldırım Khora’da konuk olacak

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Khora kitabevi, Türkiyeli şair Halide Yıldırım'ı konuk ediyor.

Pazartesi akşamı saat 19.30'da Khora Kitabevi'nde düzenlenecek etkinlikte konuk şair şiirler okuyacak, katılımcılarla sohbet edecek. Halide Yıldırım'ın Issız Kuğu, Çamur ve Dile Dokunma adlı 3 kitabı bulunuyor.