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Türkiyeli Sanatçı Tamer Levent’in De Yer Alacağı İmza Günü Ve Söyleşi Yapılacak

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Türkiyeli Sanatçı Tamer Levent’in De Yer Alacağı İmza Günü Ve Söyleşi Yapılacak
Türkiyeli Sanatçı Tamer Levent’in De Yer Alacağı İmza Günü Ve Söyleşi Yapılacak

İpek Denizli Sanat Atölyesi Edebiyat Alanı Koordinatörü Feyzan Korur’un girişimleri ile 17 Aralık’ta Lapta İpek Denizli Sanat Atölyesi’nde ve 18 Aralık’ta Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde, Türkiyeli sanatçı Tamer Levent ile yayıncıları Vedat Akdamar ve Şenay Akdamar’ın yer alacağı imza günü ve söyleşi yapılacak.

İpek Denizli Sanat Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, imza günü ve söyleşi etkinliği Ertan Birinci, Genç TV, Lefkoşa Başkent Lions Club ve Alsancak Belediyesi sponsorluğunda yapılacak.

Etkinlikler, 17 Aralık günü saat 14.00’te Lapta İpek Denizli Sanat Atölyesi’nde ve 18 Aralık günü saat 14.00’te Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde yer alacak.

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