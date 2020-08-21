Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fahih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' dedi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.
''BİZE GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE KAPI AÇILDI''
Hep önce dostluk mazlumlar hak hukuk adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.
''BUGÜNKÜ SEVİNCİ BİZE FATİH GEMİSİ YAŞATTI''
Derin deniz sondajlarında dışa bağımlıydık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.''
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