  • BIST 1.118
  • Altın 453,834
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,5968
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı
Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fahih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda'' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

''BİZE GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE KAPI AÇILDI''

Hep önce dostluk mazlumlar hak hukuk adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

''BUGÜNKÜ SEVİNCİ BİZE FATİH GEMİSİ YAŞATTI''

Derin deniz sondajlarında dışa bağımlıydık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.''

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün KKTC, Van ve Malatya sorumluları yakalandı21 Ağustos 2020 Cuma 10:10
  • Reuters duyurdu: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
  • TC Dişişleri: AB, Doğu Akdeniz'e Ilişkin Itidal Çağrilarini Yunanistan ve GKRY'ye Yapmali21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Türkiye, Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi21 Ağustos 2020 Cuma 08:04
  • Son Dakika Haberi: Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:36
  • Aksoy: Türkiye, haklarından vazgeçmeden olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:24
  • 120 gün evde kaldı, bir saatliğine düğüne gidince Covid-19’a yakalandı:Halay bile çekmedim20 Ağustos 2020 Perşembe 20:25
  • Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı20 Ağustos 2020 Perşembe 17:46
  • Sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı: "Ölmek istemiyoruz" şeklinde açıklmalarda bulundular.20 Ağustos 2020 Perşembe 14:44
  • Atanması tartışma yaratan Hasan Bülent Kahraman'ın İBB’deki görevinden istifa ettiği iddia edildi20 Ağustos 2020 Perşembe 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti