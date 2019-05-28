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“Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcu 100 milyon euro’yu geçti”

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Türkiye’nin, Kıbrıslı Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davalar sonucunda ödemeye mahkum edildiği tazminat miktarının, 100 milyon Euro’yu geçtiği iddia edildi.
“Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borcu 100 milyon euro’yu geçti”

Alithia ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantı çerçevesinde, Komiteye 17 sayfalık bir bildiri gönderdiğini ve Türkiye’nin AİHM kararlarından doğan tazminat borçlarına ilişkin iddialarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre, Rum hükümeti, söz konusu bildiride, Türkiye’nin, mahsurlar olarak bahsedilen, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve kayıp yakınlarına ödemesi gereken tazminat miktarının, faizlerle birlikte sözü edilen miktarı aştığı iddiasında bulunurken; Türkiye’nin eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarının satışını ve kullanımını teşvik etmeyi sürdürdüğü ve Kıbrıslı Rumları, taşınmazlarını kullanım hakkından mahrum etmeye devam ettiği öne sürüldü.

Rum hükümeti, Komiteden, Türkiye’nin söz konusu tazminat miktarını hemen ödemesi ve Kıbrıslı Rumların eski taşınmazlarının kullanımının yasadışı olduğunu belirten bir ara karar üretmesi talebinde de bulundu.

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