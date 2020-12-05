  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

Türkiye’nin AİHM Kararlarını İcrasıyla İlgili Değerlendirme Marta Ertelendi

»
Türkiye’nin AİHM Kararlarını İcrasıyla İlgili Değerlendirme Marta Ertelendi
Türkiye’nin AİHM Kararlarını İcrasıyla İlgili Değerlendirme Marta Ertelendi

 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, kayıplar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhine “hükümetler arası başvurusu” ve  “Barnabas ve Diğerleri” davasında verdiği tazminat kararının icrası konularını değerlendirmeyi Mart 2021’e ertelediği bildirildi.


Fileleftheros’un haberine göre Bakanlar Konseyi’nin, üye devletlerin AİHM kararlarını yerine getirme derecesini incelediği Strazburg’daki toplantısı Perşembe günü tamamlandı, devletlerarası başvurularla ilgili değerlendirmeleri de Mart 2021’e havale edildi. Rum Yönetimi toplantı öncesinde Konsey’e gönderdiği muhtırada Türkiye’nin, 2014 kararı temelindeki 30 milyon Euro da dahil kayıp yakınlarına tazminatları ödemesini ve askerî bölgelere ve askerî arşivlere erişim sağlamasını istemişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem04 Aralık 2020 Cuma 14:05
  • İstanbul'da su alarmı: Barajların doluluk oranı yüzde 24.4'e düştü04 Aralık 2020 Cuma 09:44
  • İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı04 Aralık 2020 Cuma 09:40
  • TC Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: 14 günlük karantina süresi değişebilir03 Aralık 2020 Perşembe 23:56
  • Prof. Ünal: Hiç yanınızda birisi öldü mü? Biz yoğun bakımda alışıktık ama artık biz bile tükeniyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 23:38
  • Kadir Şeker olay anını arkadaşına anlattı: 'Kadın acı acı bağırıyordu, öylece çekip gidemezdim'03 Aralık 2020 Perşembe 23:25
  • Aleviler için 'Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin' diyen komedyen Pınar Fidan için hapis istemi03 Aralık 2020 Perşembe 23:02
  • TTB, beş doktorun daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu03 Aralık 2020 Perşembe 22:55
  • Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır03 Aralık 2020 Perşembe 21:31
  • Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 92'yi buldu03 Aralık 2020 Perşembe 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti