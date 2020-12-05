Türkiye’nin AİHM Kararlarını İcrasıyla İlgili Değerlendirme Marta Ertelendi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, kayıplar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Rum Yönetimi’nin Türkiye aleyhine “hükümetler arası başvurusu” ve “Barnabas ve Diğerleri” davasında verdiği tazminat kararının icrası konularını değerlendirmeyi Mart 2021’e ertelediği bildirildi.



Fileleftheros’un haberine göre Bakanlar Konseyi’nin, üye devletlerin AİHM kararlarını yerine getirme derecesini incelediği Strazburg’daki toplantısı Perşembe günü tamamlandı, devletlerarası başvurularla ilgili değerlendirmeleri de Mart 2021’e havale edildi. Rum Yönetimi toplantı öncesinde Konsey’e gönderdiği muhtırada Türkiye’nin, 2014 kararı temelindeki 30 milyon Euro da dahil kayıp yakınlarına tazminatları ödemesini ve askerî bölgelere ve askerî arşivlere erişim sağlamasını istemişti.