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Türkiye’nin AİHM’e sunduğu yargıç adaylarına ret

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Türkiye’nin AİHM’e sunduğu yargıç adaylarına ret
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) önerdiği üç yargıç adayı, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından reddedildi.

AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın görev süresi 30 Nisan’da dolacak.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Işıl’dan boşalacak koltuk için Adalet Bakanlığı aralarında İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül’ün de bulunduğu üç adayın ismini, aralık ayında AKPM’ye gönderdi. Ne var ki üç aday da görüşmeye dahi çağrılmadı.

AİHM yargıçlığı için bireysel başvuruda bulunmaya hazırlanan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, ilk tur seçimlere hükümete yakın adayların seçileceğini düşündüğü için Adalet Bakanlığı’nın listesine girmek için çaba göstermediğini söyledi.

Akdeniz, “Yapabileceğimi düşündüğüm bir görev. Her hukukçu için bu yargıçlık onore edicidir” dedi.

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