  • BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

‘Türkiye’nin altınlarını geri alması ABD’ye bir mesaj’

»
Rusya Çağdaş Gelişim Enstitüsü Finanslar ve Ekonomi Bölüm Başkanı Nikita Maslennikov, Türkiye’nin ABD Merkez Bankası nezdinde kendi mülkiyetinde olan altınların tamamını geri almasını değerlendirdi
‘Türkiye’nin altınlarını geri alması ABD’ye bir mesaj’

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Maslennikov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Sebebi hiç de ekonomiyle ilgili değil. Üstelik bu durum altın piyasasını hiçbir şekilde etkilemiyor. Belli ki sebep farklı. Bu, Türkiye’nin YPG’ye destek kaynaklı Beyaz Saray’a diplomatik bir mesaj. Zira Türkiye, ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak gördüğü YPG’ye destek veren ABD’den gelecekte ne beklemesi gerektiğini bilmiyor ve böylelikle onları müzakere masasına oturtmak istiyor. Türkler, kendi duruşuna sahip olduğunu söylüyor ve bu duruşa saygı duymaya çağırıyor."


'ALTINLAR LİRAYA DESTEK OLARAK KULLANILABİLİR'

Türkiye’ye getirilen altınların liraya olası etkisini de değerlendiren Maslennikov, “Bu, bir nevi destek olarak kullanılabilir, çünkü bu yakınlarda liranın güçlü biçimde değer kaybettiğini gözlemledik. Bu zaman zaman oluyor zira eğer elde altın rezervi şeklinde bir garanti varsa bu halkı sakinleştirmeye yardımcı oluyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akşener: "Seçimlere girmemize engel olursanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım"19 Nisan 2018 Perşembe 17:23
  • Kimler Cumhurbaşkanlığı'na talip olduğunu açıkladı?19 Nisan 2018 Perşembe 17:21
  • Sosyal medyada Levent Gültekin'in adaylığı tartışılıyor19 Nisan 2018 Perşembe 17:17
  • Türkiye Bankalararası Kart Merkezi, kart kullanıcılarını, güvenlik konusunda uyardı19 Nisan 2018 Perşembe 13:36
  • Türkiye'de OHAL yedinci kez uzatıldı19 Nisan 2018 Perşembe 11:58
  • İlahiyatçı Günaydın'dan 'imam hatiplileri deizme yönelten' 100 soru18 Nisan 2018 Çarşamba 20:25
  • Türkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih18 Nisan 2018 Çarşamba 16:02
  • Erdoğan’ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı, seçimin 2019’da yapılmayacağı ortada18 Nisan 2018 Çarşamba 12:01
  • Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?18 Nisan 2018 Çarşamba 09:49
  • Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!17 Nisan 2018 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti