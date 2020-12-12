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Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor; günde 450 bin aşı vurulması planlanıyor

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Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor.
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor; günde 450 bin aşı vurulması planlanıyor

Çin’le yapılan anlaşma gereğince Türkiye’nin aldığı 10 milyon aşının, çift doz olarak ilk 5 milyon kişiye yapılmasıyla ilgili altyapı çalışmaları sürüyor. Büyük bölümü tamamlanan çalışmalarda, önceliklerin belirlenmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın ilçe ilçe harita hazırlamaya başlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Koronavirüs’le mücadele için ilk aşı deneyiminin, 10-13 günlük bir hazırlık süresinin ardından 25 Aralık'ta başlaması planlanıyor. Günde 450 bin aşının yapılması hedefleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, sistem şöyle işleyecek:

Aşı evlerde de yapılacak

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

Takip sistemi olacak

Diğer aşılardaki takip sistemi, Koronavirüs aşısı için de geçerli olacak. Veri tabanı oluşturulacak. Aşılanan kişilerin takibi bu veri tabanı ile yapılacak.

Bakanlık ayrıca, tüm sağlık kuruluşlarına yazı göndererek, aşı yapılacak personel listesi oluşturmalarını istedi. Bu kişiler daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerden seçilecek.

Aşının hazırlanması, 10-13 günlük bir süre gerektiriyor. Aşıların uygulanma aşamasına gelmesi 25 Aralık’ı bulabilecek. Ardından diğer bağlantılar ve yeni alımlar gündeme gelecek.

Soğuk hava zinciri

Aşıların taşınmasında soğuk hava zinciri kullanılacak. 1403 soğuk zincir ve 15 soğuk hava deposu bulunduğu, gerekirse bu sayının arttırılabileceği belirtildi.

Çin aşısı 3 yıl buzdolabında saklanabiliyor.

2 ile 8 derecede korunabilen aşının ikinci dozu 60 yaş üstüne 21 veya 30 gün arayla, daha gençlere ise 14 gün arayla yapılacak.

6-8 ay koruma sağlıyor

2’nci dozdan sonra antikor oranının yüzde 50’nin üzerine çıktığı, Çin aşısı yaptıranların yüzde 92’sinde de antikor oluştuğu belirtiliyor. Aşının koruma süresi 6-8 ay arasında olacak.

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