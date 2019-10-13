  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da binlerce kişi tarafından protesto edildi

» »
Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da binlerce kişi tarafından protesto edildi
Türkiye’nin askeri harekâtı Almanya’da binlerce kişi tarafından protesto edildi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto için Almanya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtını protesto için Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kürt derneklerinin çağırısı ile Cumartesi günü gösteriler düzenlendi.

Köln'de düzenlenen gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu Kürtlerin oluşturduğu göstericiler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekâta son vermesini talep etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu kınayan sloganlar attı. Gösteride, “Erdoğan iktidarına Alman silahı yok” yazılı pankartlar dikkati çekti.

Polis sözcüsü, Köln'deki protesto gösterisinde olay yaşanmadığı ve gösterinin barışçıl bir havada gerçekleştiği bilgisini verdi. Erdoğan yanlıları ile göstericiler arasında gerginlik yaşanması ihtimaline karşı polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Frankfurt'ta düzenlenen gösteriye ise polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 4 bin kişi katıldı. "Rojava'daki katliama son,” "Rojava'dan elinizi çekin” taleplerini vurgulayan göstericiler, Almanya'ya da  Erdoğan'a yönelik baskıları artırma çağrısında bulundular.

Polis, göstericilerin Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK sembolleri ve flamaları ile üzerinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin yer aldığı bayrakların taşınmasına izin vermedi.

Türkiye'nin Çarşamba günü başlattığı askeri harekâtı protesto için Berlin, Hamburg, Hannover, Münih ve Stuttgart'da da gösteriler düzenlendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zühal Demir Belçika'da Adalet Bakanı oldu04 Ekim 2019 Cuma 10:09
  • Yunan Bakandan Türkiye’ye mali destek çağrısı02 Ekim 2019 Çarşamba 16:05
  • Belçika camiler ve İslam okullarını katı kurallarla düzenlemeye hazırlanıyor: Okullarda türban yasaklanacak02 Ekim 2019 Çarşamba 13:20
  • BM: Akdeniz’de 2019’da binin üzerinde sığınmacı öldü02 Ekim 2019 Çarşamba 09:18
  • Basına kapalı toplantıda Paris-Ankara gerilimi02 Ekim 2019 Çarşamba 09:12
  • Almanya’da aşırı sağcı gruplarda silahlanma artıyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:26
  • Aylan Kurdi'nin babası: Göçmenleri kurtarmak için denize açılacağım30 Eylül 2019 Pazartesi 09:22
  • Ekvator Ginesi liderinin oğlunun el konulan lüks araçları İsviçre'de açık artırmada satıldı30 Eylül 2019 Pazartesi 09:19
  • Turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'28 Eylül 2019 Cumartesi 14:03
  • Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac öldü26 Eylül 2019 Perşembe 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti