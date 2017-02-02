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Türkiye’nin çalışmaları engellediği iddia edildi

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Türkiye’nin çalışmaları engellediği iddia edildi
Rum Milletvekili Skevi Kukuma, Türkiye’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını engellediğini savundu.

Haravgi gazetesi, Kukuma’nın, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Raportörü Juan Fernando Lopez Aguilar ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Kukuma görüşmede, Kayıp Şahılar Komitesi’nin çalışmaları ve son gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları önündeki engellerden de söz eden Kukuma, bunun esas olarak Türkiye’nin işbirliği yapma konusundaki olumsuz tutumundan kaynaklandığını iddia etti.

Haberde, Kukuma’nın, adayı ziyaret etme yönündeki davetine Aguilar’ın olumlu yanıt verdiği de kaydedildi.

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