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Türkiye'nin Çıkarılması F-35 Üretim Sürecini Sekteye Uğratabilir

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Türkiye'nin Çıkarılması F-35 Üretim Sürecini Sekteye Uğratabilir
Türkiye'nin Çıkarılması F-35 Üretim Sürecini Sekteye Uğratabilir

 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekildi.

ABD Kongresi için denetim, değerlendirme ve soruşturma hizmetleri sunan GAO'nun F-35 raporuna göre, uçağın test ve parça üretimi Covid-19 nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilendi.

'TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI ÜRETİMİ YAVAŞLATTI'

Raporda Türkiye'nin programdan çıkarılmasının üretimdeki riskleri daha da artıracağına yönelik değerlendirme dikkat çekti.

GAO raporunda, "Türkiye'nin Temmuz 2019'da Rus savunma ekipmanı almasından kaynaklı kaygılar nedeniyle programdan çıkarılması üretim risklerini daha da artıracak. Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor" ifadesi kullanıldı.

'PROGRAMDA 9 AYLIK GECİKME OLASILIĞI'

Raporda, 2019'da planlanan testlerin büyük bir kısmının yapıldığını ancak Covid-19 salgını dolayısıyla programın bir kısmında 9 aylık gecikme söz konusu olduğu kaydedildi.

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