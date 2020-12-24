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Türkiye'nin Çin'den aldığı aşılar Türkiye'ye geldi!

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Türkiye'nin Çin'den aldığı 50 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. Sinovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye'nin Çin'den aldığı aşılar Türkiye'ye geldi!

Türkiye'nin Çin'den aldığı 50 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. Sinovac aşılarını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.  

Türkiye korona aşısı için Çin ile anlaşmış ve hükümet ilk dozların 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı. Aşıların Türkiye'ye ulaşması rötar yapması tartışmalara da yol açmıştı.

İLK ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA UYGULANACAK

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den satın alınan aşıların ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlara uygulanacağını açıklamıştı.

İNCELEMEYE ALINACAK

Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.

ÜCRETSİZ UYGULANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacağını açıklamıştı.

BUGÜN BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Dün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısı, bugüne ertelenmişti. Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.

 KDV'Sİ YÜZDE 1

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Covid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

ÇİN AŞISI DIŞINDAKİLER ECZANEDE SATILACAK

Çin’den gelen CoronaVac aşısı dışındaki koronavirüs aşıları Türkiye’de ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Çin’den gelecek aşılar, ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak.

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