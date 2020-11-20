Türkiye'nin Covid-19 tablosu: 41 can kaybı, 5 bin 103 yeni hasta

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti, semptom gösteren 5 bin 103 yeni hasta tespit edildi. Salgının başından bu yana toplam can kaybı 12 bin 84'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün 156 bin 642 testin sonucu çıktı. Ağır hasta sayısı 3 bin 990 olarak açıklandı. 3 bin 19 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen sayısı 367 bin 592 oldu.
Salgının başından bu yana ülke genelinde koronavirüse yakalanıp 'hasta' tanımına giren kişilerin sayısı ise 435 bin 273.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin"
Türkiye, sadece hastalık belirtisi gösterenlerin sayısını açıklıyor.
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