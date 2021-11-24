  • BIST 1.822,19
  • Altın 721,10
  • Dolar 12,5770
  • Euro 14,1163
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Türkiye’nin davet edilmediği “Demokrasi Zirvesi” kriz yarattı

» »
ABD’nin gelecek ay düzenlenecek “Demokrasi Zirvesi”ne Tayvan’ı da davet etmesi Çin yönetimini rahatsız etti.
Türkiye’nin davet edilmediği “Demokrasi Zirvesi” kriz yarattı

ABD’nin gelecek ay düzenlenecek “Demokrasi Zirvesi”ne Tayvan’ı da davet etmesi Çin yönetimini rahatsız etti.

Aralarında Türkiye ve Mısır gibi ABD’nin yakın müttefiklerinin de davetli listesinde yer almadığı etkinlik ile ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı bugün Washington yönetimine adeta ateş püskürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, “Çin, ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ne Tayvan’ı davet etmesine karşı çıkıyor. ABD, diğer ülkeleri baskı altında tutmak ve Dünya’yı bölmek için demokrasiyi bir alet olarak kullanıyor” denildi.

TÜRKİYE YOK AMA FİLİPİNLER VARAlman medya kuruluşu Axel Springer'in bir süre önce satın aldığı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Politico ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın ele geçirdiği davetli listesinde olan ve olmayan ülkeler büyük yankı uyandırmıştı.

 

Biden'ın 100'den fazla ülkeyi davet ettiği ve amacının demokratik gerileme ve temel hak ve özgürlüklerin azalmasıyla mücadele etmeyi amaçladığı etkinlikte Filipinler ve Polonya gibi son dönemde ifade özgürlüğünün azaldığı ülkeler yer alırken ABD'nin sık sık “NATO müttefikimiz” dediği Türkiye yer almadı.

Biden yönetimi gelecek ay yapılacak etkinliğin sadece bir başlangıç olacağını ve daha sonra düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılmak için ülkelerin belli reformlar yapması gerekeceğini açıkladı.

Listede Fransa, İsveç, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kore, Ermenistan gibi ülkeler yer alırken, Tayland ve Vietnam gibi ABD müttefiklerinin yer almaması dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'DE KRİZ! California eyaletindeki yağma olayları sürüyor!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:16
  • ABD tedarik krizi ve yüksek enflasyonla boğuşuyor22 Kasım 2021 Pazartesi 13:52
  • ABD ve Rusya'dan Venüs için iş birliği22 Kasım 2021 Pazartesi 13:33
  • Noel kortejine araçla daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var22 Kasım 2021 Pazartesi 12:21
  • ABD'de Kyle Rittenhouse'un beraati protesto edildi22 Kasım 2021 Pazartesi 11:04
  • "Çocukların kalplerini oydular"!21 Kasım 2021 Pazar 22:53
  • 1959’da İşlenen Cinayet DNA Analiziyle Çözüldü21 Kasım 2021 Pazar 16:59
  • Zoom Üzerinden Verdiği Derste Mastürbasyon Yaptığı Gerekçesiyle Kovulan Profesör Üniversiteye Dava Açtı21 Kasım 2021 Pazar 16:45
  • ABD anayasasının orijinal kopyası rekor fiyatla satıldı! İşte o belge ve rekor fiyat...19 Kasım 2021 Cuma 22:01
  • WSJ: Çin'in BAE'de "Gizlice" Askeri Tesis Kurma Girişimi ABD Tarafından Engellendi19 Kasım 2021 Cuma 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti