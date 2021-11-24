Türkiye’nin davet edilmediği “Demokrasi Zirvesi” kriz yarattı

ABD’nin gelecek ay düzenlenecek “Demokrasi Zirvesi”ne Tayvan’ı da davet etmesi Çin yönetimini rahatsız etti.

ABD’nin gelecek ay düzenlenecek “Demokrasi Zirvesi”ne Tayvan’ı da davet etmesi Çin yönetimini rahatsız etti.

Aralarında Türkiye ve Mısır gibi ABD’nin yakın müttefiklerinin de davetli listesinde yer almadığı etkinlik ile ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı bugün Washington yönetimine adeta ateş püskürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, “Çin, ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ne Tayvan’ı davet etmesine karşı çıkıyor. ABD, diğer ülkeleri baskı altında tutmak ve Dünya’yı bölmek için demokrasiyi bir alet olarak kullanıyor” denildi.

TÜRKİYE YOK AMA FİLİPİNLER VARAlman medya kuruluşu Axel Springer'in bir süre önce satın aldığı ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Politico ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın ele geçirdiği davetli listesinde olan ve olmayan ülkeler büyük yankı uyandırmıştı.

Biden'ın 100'den fazla ülkeyi davet ettiği ve amacının demokratik gerileme ve temel hak ve özgürlüklerin azalmasıyla mücadele etmeyi amaçladığı etkinlikte Filipinler ve Polonya gibi son dönemde ifade özgürlüğünün azaldığı ülkeler yer alırken ABD'nin sık sık “NATO müttefikimiz” dediği Türkiye yer almadı.

Biden yönetimi gelecek ay yapılacak etkinliğin sadece bir başlangıç olacağını ve daha sonra düzenlenmesi planlanan etkinliklere katılmak için ülkelerin belli reformlar yapması gerekeceğini açıkladı.

Listede Fransa, İsveç, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kore, Ermenistan gibi ülkeler yer alırken, Tayland ve Vietnam gibi ABD müttefiklerinin yer almaması dikkat çekti.