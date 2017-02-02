"Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin dün 138 hava ihlali yaptığını öne sürdü.

Reuters'a konuşan Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.

Reuters, Antenna televizyonuna konuşan Kammenos'un şu sözlerini aktardı: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır."