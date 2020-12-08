Türkiye'nin de anlaştığı Çinli şirket Sinovac'ın aşısı, Endonezya'da yüzde 97 koruma sağladı

Türkiye'nin 50 milyon dozda anlaştığı Çinli Sinovac Biotech Ltd. firmasının geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Endonezya'daki faz 3 testlerinde yüzde 97 koruma sağladığı açıklandı.

Endonezya'da Bio Farma adlı devlete bağlı ilaç kurumundan yapılan açıklamada, Çinli firmanın koronavirüs aşısının faz 3 deneylerinde 1.600 kişi üzerinde test edildiği ve deneklerin yüzde 97 oranında antikor üretimi sağladığı duyuruldu.

Bio Farma sözcüsü Iwan Setiawan, araştırmanın son bir ayda yapılan deneylere dayandığını, kapsamlı sonucun ocak ayında açıklanacağını kaydetti.

Aşının faz 3 çalışması Türkiye'de de yürütülüyor. CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş eden Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın sonuçları bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Çinli Biotech firma, geliştirdiği CoronaVac adlı Covid-19 aşısıyla alakalı bugüne kadar Endonezya, Brezilya, Şili ve Türkiye gibi ülkelerle anlaşma sağlamış, Filipinler ile de görüşmelerin sürdüğü aktarılmıştı.