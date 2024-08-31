"Türkiye’nin Desteği ile KKTC’ye Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"

Başkan Töre, Kıbrıs’ta bugün iki devlet olduğunu ve bu devletten vazgeçmeleri için uluslararası toplum tarafından baskıya maruz kaldıklarını belirtti. Uygulanan izolasyonlara rağmen Türkiye’nin desteği ile KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Töre, Kıbrıs davasının Türkiye ile ortak bir şekilde yürütüldüğünü ve ayrılık gözetmeden yola birlikte devam edeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesi konusunda boşuna beklediğini ifade eden Töre, "Onlar Gazze’ye baksınlar, orada binlerce sivil insan katlediliyor," diyerek uluslararası toplumun çifte standartlarına dikkat çekti. Filistin’de yaşananların benzerinin yıllar önce Kıbrıs’ta da yaşandığını hatırlatan Töre, vatandan asla vazgeçmeyeceklerini bir kez daha vurguladı.