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Türkiye’nin Donanmasına Güvenerek Tek Taraflı Münhasır Ekonomik Bölge İlanını İleri Götürdüğü İddia Edildi

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Türkiye’nin, donanmasının gücüne dayanarak, tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge ilanını ileri götürdüğü iddia edildi.
Türkiye’nin Donanmasına Güvenerek Tek Taraflı Münhasır Ekonomik Bölge İlanını İleri Götürdüğü İddia Edildi

Türkiye’nin, donanmasının gücüne dayanarak, tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge ilanını ileri götürdüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Dengesizlik ve Anlaşmazlık… Türkiye Deniz Kuvvetlerinin Gücüne Dayanarak Tek Taraflı Münhasır Ekonomik Bölge İlanını İleri Götürüyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Türkiye’nin, iki ülkenin güçleri arasındaki dengesizlikten faydalanarak yeni oldu-bittiler yaratmak istediğini öne sürdü.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ilan edebileceğini açıkladığını ve Türk tarafının, Rum Yönetimi’nin elinde bulunan bir açık deniz devriye gemisi, üç kıyı devriyesi gemisi ve bir genel destek gemisiyle “egemenlik haklarını” koruyamayacağını bildiğini yazdı.

Türkiye’nin tam da bu nedenle, donanmasının yalnızca bir kısmını kullanarak Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri kontrol etmeye çalıştığını iddia eden gazete, İtalya menfaatine Doğu Akdeniz’de araştırmalar yapan “Nautical Geo” gemisi aleyhindeki “saldırgan eylemlerin” de, Türkiye’nin gerçek niyetini ortaya koyduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin gerçek niyetinin, Türk şartlarının ve taleplerinin “silah zoruyla” kabul ettirilmesi ve Rum Yönetimi ile komşu ülkeler aleyhinde “şantajcı ikilem yaratmak” olduğunu iddia eden gazete, Türklerin gerek daha önceki, gerekse şimdiki eylemlerinin, baskının güçsüz tarafa yapıldığını gösterdiğini ileri sürdü.

Gazete, bu sebepten ötürü Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Türk Donanması’nın Kıbrıs’ın batı bölgesiyle Girit’in doğu bölgesi arasında tam kontrol sağladığını açıkladığını yazdı.

Türkiye’nin, Rum Yönetimi’nin önleyici gücü olmadığını göz önünde bulundurarak, müttefiklere de baskı uyguladığını ileri süren gazete, Rum Yönetimi’nin siyasi ve diplomatik yönden destek aldığına; ancak askeri yönden önemli bir eksiklik olduğuna işaret etti.

Gazete, Yunanistan ile Fransa arasında yakın zamanda imzalanan anlaşmanın, Rum Yönetimi lehine olabileceğini ve iki ülkenin, anlaşmanın kapsamını genişleterek Rum Yönetimi’ni de anlaşmaya dahil edebileceğini kaydetti.

MENENDEZ AB VE ABD’DEN RUM YÖNETİMİ’NE DESTEK OLMASINI İSTİYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise, ABD’li Senatör Robert Menendez’in, Türkiye’nin Rum Yönetimi’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “ihlallerinden” bahsederek, ABD’nin Rum Yönetimi’nin tarafında durması gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB’nin de üyelerinden biri olan bu devletin hayati çıkarlarına tam destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Gazete, Menendez’in Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasadışı eylemlerinin” ele alındığını belirtti.

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