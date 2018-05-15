Türkiye’nin dört bir yanında Gazze saldırıları kınandı

Türkiye İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama sessiz kalmadı. Yurdun dört bir tarafından İsrail’e tepki yağdı. Erzurumlular Yakutiye Kent Meydanı’nda buluştu ve meydanda dev Filistin bayrağı açıldı. Ardahan’da da İsrail’e karşı tepki vardı. Erzincan, Yozgat ve Kars’ta Gazze’de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı, şehit Filistinliler için dua edildi. Antalya’daki protestonun adresi Muratpaşa ilçesindeki kapalı yol oldu. Binlerce Antalyalı havuz başında bir araya geldi. Cumhuriyet meydanında bir araya gelen 100’lerce Burdurlu İsrail’in vahşetini protesto etti. Diyarbakır’da da binlerce kişi İstasyon Meydanı’nda toplandı. “Diyarbakır Kudüs için yürüyor” adlı protesto gösterisinde İsrail ve Amerika’ya öfke büyüktü.

Adana’da düzenlenen protestolarda İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama tepki gösterildi. İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Sabancı Merkez Cami’nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Kahramanmaraş’ta ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan çok sayıda kişi Filistin için meydandaydı. İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama Niğde, Hatay ve Kilis’te de tepkiler vardı.