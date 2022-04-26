Türkiye'nin dört bir yanında #GeziyiSavunuyoruz eylemleri: İşte il il program...

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar verdi.
Mahkemenin verdiği karara tepkiler büyürken, Türkiye'nin pek çok ilinde eylemler düzenlenecek.
İşte il il eylem çağrıları:
İSTANBUL
İstanbul'daki eylem, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMMOB MAkina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
ANKARA
Ankara'daki eylem, bugün saat 17.00'de Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılacak.
İZMİR
İzmir'deki eylem ise İzmir Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bugün saat 18.00'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilecek.
ESKİŞEHİR
26 Nisan Salı - ESPARK - Saat: 18.30
BURSA
26 Nisan Salı - Setbaşı - Saat: 18.00
Orhangazi Parkı - Saat: 18.00
ANTALYA
26 Nisan Salı - Attalos Meydanı - Saat: 18.30
ADANA
26 Nisan Salı - Atatürk Parkı - Saat: 17.30
ANTAKYA
26 Nisan Salı - Uğur Mumcu Meydanı - Saat: 18.30
SAMSUN
26 Nisan Salı - Süleymaniye Geçidi - Saat: 18.00
ZONGULDAK
26 Nisan Salı - Madenci Anıtı - Saat 18.00
KOCAELİ
26 Nisan Salı - İzmit İnsan Hakları Parkı - Saat: 17.30
ÇORUM
26 Nisan Salı - Eğitim Sen önü - Saat: 17.00
DENİZLİ
26 Nisan Salı - Candoğan Parkı - Saat: 18.00
MUĞLA
26 Nisan Salı - Milas Atapark - Saat: 17.30
Menteşe Sınırsızlık Parkı - Saat: 18.30
Marmaris Atatürk Meydanı - Saat: 18.30
Bodrum Belediye Meydanı - Saat: 18.30
MANİSA
26 Nisan Salı - Manolya Meydanı - Saat: 18.00
VAN
26 Nisan Salı - Aydın Perihan AVM önü - Saat: 17.00
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