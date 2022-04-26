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Türkiye'nin dört bir yanında #GeziyiSavunuyoruz eylemleri: İşte il il program...

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Gezi Davası'nda verilen skandal karar bugün Türkiye'nin birçok ilinde protesto edilecek. İşte il il eylem çağrıları...
Türkiye'nin dört bir yanında #GeziyiSavunuyoruz eylemleri: İşte il il program...

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar verdi.

Mahkemenin verdiği karara tepkiler büyürken, Türkiye'nin pek çok ilinde eylemler düzenlenecek.

İşte il il eylem çağrıları:

İSTANBUL

İstanbul'daki eylem, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMMOB MAkina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

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ANKARA

Ankara'daki eylem, bugün saat 17.00'de Ulus Atatürk Heykeli önünde yapılacak.

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İZMİR

İzmir'deki eylem ise İzmir Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bugün saat 18.00'de Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin önünde gerçekleştirilecek.

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ESKİŞEHİR

26 Nisan Salı - ESPARK - Saat: 18.30

BURSA

26 Nisan Salı - Setbaşı - Saat: 18.00

Orhangazi Parkı - Saat: 18.00

ANTALYA

26 Nisan Salı - Attalos Meydanı - Saat: 18.30

ADANA

26 Nisan Salı - Atatürk Parkı - Saat: 17.30

ANTAKYA

26 Nisan Salı - Uğur Mumcu Meydanı - Saat: 18.30

SAMSUN

26 Nisan Salı - Süleymaniye Geçidi - Saat: 18.00

ZONGULDAK

26 Nisan Salı - Madenci Anıtı - Saat 18.00

KOCAELİ

26 Nisan Salı - İzmit İnsan Hakları Parkı - Saat: 17.30

ÇORUM

26 Nisan Salı - Eğitim Sen önü - Saat: 17.00

DENİZLİ

26 Nisan Salı - Candoğan Parkı - Saat: 18.00

MUĞLA

26 Nisan Salı - Milas Atapark - Saat: 17.30

Menteşe Sınırsızlık Parkı - Saat: 18.30

Marmaris Atatürk Meydanı - Saat: 18.30

Bodrum Belediye Meydanı - Saat: 18.30

MANİSA

26 Nisan Salı - Manolya Meydanı - Saat: 18.00

VAN

26 Nisan Salı - Aydın Perihan AVM önü - Saat: 17.00

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