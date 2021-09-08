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Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları araştırması

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SONAR Araştırma’nın verilerine göre ağustos ayının en başarılı belediye başkanı yüzde 60’la Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olurken ikinci yüzde 55’le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları araştırması

SONAR Araştırma’nın verilerine göre ağustos ayının en başarılı belediye başkanı yüzde 60’la Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olurken ikinci yüzde 55’le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Büyükşehirlerde 400’er ve büyükşehir olmayan kentlerde 300’er kişiyle telefon üzerinden yapılan ankette belediye başkanlarının seçmenleri nezdinde başarı oranları belirlendi.

Buna göre en başarılı ilk 10 büyükşehir belediye başkanı şöyle:

  1. Mehmet Sekmen, Erzurum. Yüzde 60,6 (AKP)
  2. Ekrem İmamoğlu, İstanbul. Yüzde 55,7. (CHP)
  3. Tahir Büyükakın, Kocaeli. Yüzde 54,2. (AKP)
  4. Özlem Çerçioğlu, Aydın. Yüzde 53,6. (CHP)
  5. Mansur Yavaş, Ankara. Yüzde 52,5. (CHP)
  6. Fatma Şahin, Gaziantep. Yüzde 51,4. (AKP)
  7. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir. Yüzde 50,1. (CHP)
  8. Alinur Aktaş, Bursa. Yüzde 49,3. (AKP)
  9. Tunç Soyer, İzmir. Yüzde 47,4. (CHP)
  10. Cengiz Ergün, Manisa. Yüzde 46,8. (MHP)

Büyükşehir olmayan illerde ise başarı oranları şöyle sıralandı:

  1. Tanju Özcan, Bolu. Yüzde 68,3. (CHP)
  2. Rahmi Metin, Rize. Yüzde 64,2. (AKP)
  3. Savcı Sayan, Ağrı. Yüzde 62,4. (AKP)
  4. Hükmü Pekmezci, Bayburt. Yüzde 61,1. (MHP)
  5. Ülgür Gökhan, Çanakkale. Yüzde 60,8. (CHP)
  6. Barış Ayhan, Sinop. Yüzde 58,7. (CHP)
  7. Mehmet Yarka, Şırnak. Yüzde 56,6. (AKP)
  8. Kadir Kara, Osmaniye. Yüzde 55,1. (MHP)
  9. Semih Şahin, Bilecik. Yüzde 53,8. (CHP)
  10. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu. Yüzde 52,4. (AKP)
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