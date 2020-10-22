  • BIST 1.198
  • Altın 485,745
  • Dolar 7,9168
  • Euro 9,3577
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması

» »
Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 tedavisinde en etkili olduğunu açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilacı Türkiye'nin, salgının başından bu yana kullandığını söyledi.
Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Mert Vural, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Covid-19 tedavisinde en etkili olduğunu açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilacı Türkiye'nin, salgının başından bu yana kullandığını söyledi. Doç. Dr. Vural, "Belki de sağ kalım açısından Türkiye'nin en büyük başarısı, bu ilacı önceden protokole sokması oldu" dedi.

 

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında sadece 'Deksametazon' isimli ilacın, durumu şiddetli olan hastalarda etkili olduğunu, 'Remdesivir', 'Hidroksiklorokin' ve AIDS tedavisinde kullanılan 'Lopinavir/ritonavir' bileşiminin, Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

'BAKANLIĞIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR VAR'

Doç. Dr. Vural, DSÖ tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi. Doç. Dr. Vural, hidroksiklorokin ile ilgili etkili olmadığı yönünde çok yayın çıktığını, genellikle olumlu verilerin olmadığını söyledi. Doç. Dr. Vural, "Ama ilk başlarda mart-nisan ayındaki verilerin hidroksiklorokinin faydalı olduğu yönündeydi. Remdesivir ile ilgili Amerika'da çıkan ilk yayınlarda hastaneye yatış sürecini azalttığı, son yayınlarda da ölüm üzerinde etkili olabileceği şeklinde veriler vardı. DSÖ'nün çalışması onun da çok bir etkisinin olmadığını gösterdi. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. O çalışmaların da sonuçlarını beklemek lazım. Türkiye verilerinde ne göreceğiz, beklemek lazım" dedi.

'VERİLERİN YAYIMLANMASINI BEKLEMEK LAZIM'

Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre mutlaka protokolde bir güncelleme yapılacağını belirten Doç. Dr. Vural, "Sağlık Bakanlığı da Bilim Kurulu da bunu dikkate alacaktır. Takip ediyordur; ama kendi hasta verileri de ellerinde, biraz Türkiye verilerine göre de hareket ediyor olabilirler. O verilerin yayımlanmasını beklemek lazım. Sonuçlara göre bakıp değerlendirmek lazım. Muhtemelen bu pandemi bittiğinde asıl tedavi şemalarını çıkarmış olacağız, bu da işin doğalı" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Doç. Dr. Vural, DSÖ Genel Direktörü'nün en etkili diye açıkladığı 'Deksametazon' isimli ilaca ilişkin, "Deksametazon, yatan hastalarda etkili oluyor. Enfeksiyon sonucu oluşan veya sitokin fırtınası da diyebiliyoruz, akciğerlerde, farklı organlarda hasarı bastıran bir ilaç. Çok eski bir ilaçtır, on yıllardır kullanılan bir ilaçtır. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de pandeminin başından beri bu tür hastalarda kullanılan bir ilaç. Rutin protokollerde olan bir ilaç. Belki de Türkiye'nin en büyük başarısı sağ kalım açısından, bu ilacı önceden protokole sokması oldu. Pandeminin ilk aylarından beri kullanıyoruz" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığını beklemek tehlikeli"22 Ekim 2020 Perşembe 19:45
  • Fazla kilonuzun nedeni horlamanız olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Yeni umut ışığı! Yüz yıl önce bulunan verem (BCG) aşısı koronavirüs ölümlerine engel olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:15
  • Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Tedbirleri Geri Geliyor22 Ekim 2020 Perşembe 17:18
  • Çayın yeni bir faydası daha ortaya çıktı22 Ekim 2020 Perşembe 15:00
  • Bilim Kurulu Üyesi: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek22 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı22 Ekim 2020 Perşembe 13:14
  • ‘Corona virüsü beyinde kalıcı hasar bırakıyor’22 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Adana’da ‘kör eden’ sinek tehlikesi22 Ekim 2020 Perşembe 12:20
  • Röntgen filmlerinden coronayı teşhis eden sistem geliştirdi22 Ekim 2020 Perşembe 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti