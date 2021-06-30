Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonunda 253 gözaltı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye tarihinin bir seferde yapılan en büyük narkotik operasyonunda 253 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep’te beş ay süren takibin ardından 2 bin 124 polisle yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarının hedeflendiği belirtildi.

Vali Gül, 311 kişiye yönelik operasyonda 58 kişinin daha aranmakta olduğunu duyurdu.

İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Gül, “53 kişinin üzerlerinde 13 tabanca, 8 pompalı tüfek ve çok sayıda uyuşturucu ele geçti” dedi ve ekledi:

“Gözaltına alınanların özelliği sokakta 'torbacı' diye tabir ettiğimiz uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu temin edenler. Operasyonda her türden uyuşturucu ele geçti. Operasyon kapsamında 311 kişiyi tespit ederken 'en iyi narkotik polis anne' ve 'uyuma' uygulaması bize alanda çok büyük katkı sağladı.”