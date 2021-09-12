Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Podyumda yeteneklerini sergileyen 20 güzel de gecede göz kamaştırdı. İşte Miss Turkey'in güzelleri.