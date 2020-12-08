Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı. Ordu'ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı.