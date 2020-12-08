Türkiye'nin en tehlikeli yolu! Mesafeyi kısaltıyor, ama ecel terleri dök
Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Gökçeyatak mevkisinde 2013 yılında bir santral şirketi proje için dağ yamacına 18 virajlı bir yol yaptı. Santral inşaatı bitince atıl kalan yol, 5 mahallenin sakinlerinin isteği üzerine ulaşıma açıldı. Ordu'ya 2,5 saatlik mesafeyi yarım saate düşüren yol, kullanılmaya başlandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 7 yıl önce santral çalışması için dağ yamacına yapılan 18 keskin virajlı yol, 5 mahallenin sakinleri tarafından daha kısa güzergah olduğu için kullanılmaya başlandı.
08 Aralık 2020 Salı 21:00
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