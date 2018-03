Türkiye’nin en ünlü kimyagerlerinden Prof. Dr. Oğuz Okay DAÜ’de öğrencilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla düzenlenen “6. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümü, Türkiye’nin en ünlü kimyagerlerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Okay’ı konuk etti.

DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın Prof. Dr. Oğuz Okay’ın kısa bir özgeçmişini seyircilere okuması ile başlayan etkinlik, Prof. Dr. Okay’ın “Bilim ve Kariyer” isimli konuşması ile başladı. Prof. Dr. Okay ilk olarak kariyerin tanımını yaparak kariyerin yaşamda ileriye gitmek olduğunu, sadece doçent veya profesör olmanın kariyer yapmak anlamına gelmediğini, kariyerin her meslek alanında yapılabileceğini belirtti. Bilimin ise evrenin bir bölümünü konu almak, bilgi edinmek, sonuç çıkarmak ve yanlışları bulmak anlamına geldiğini söyledi.

Prof. Okay, bilimde kariyerin uzun bir yürüyüş olduğunu vurguladı. Her lisansüstü öğrencisinin bilimsel makale yazması gerektiğini ve bu makalelerin literatürdeki iyi dergilerde (yüksek etki değerli) yayınlanabilmesi için zorlu hakem değerlendirmelerini geçebilecek kalitede olması gerektiğini söyledi. Konuşmasında “Kariyer Planlaması”na da değinen Prof. Dr. Okay bu çerçevede bireyin saygın bir üniversiteye gitmesi ve yabancı dilde eğitim almasının gerekli olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmasının ikinci bölümünde kendine ait polimer alanındaki projelere değinen Prof. Dr. Okay, kimyasal ürünlerin sadece ısıtarak değil soğutarak da hazırlanabileceğini ve bununda özellikle “kriyojeller” de güzel sonuçlar verdiğini söyledi. Kriyojellerin kolay hazırlanabilir ve deliksi yapısı sebebiyle de geniş hacminin olması, kriyojelleri kendi araştırma grubunun yapmış olduğu araştırmaların odak noktası durumuna getirmiştir. Daha sonra, kendisine ait petrolü sudan ve deniz altındaki organik toksik maddeleri emen jellerden bahsetti ve bu alanlarda daha fazla araştırmaların yapılması için tavsiyelerde bulundu. Konuşmanın sonunda Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı Prof. Dr. Oğuz Okay’a teşekkür ederek, DAÜ adına hediye takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Oğuz Okay kimdir?

Prof. Dr. Oğuz Okay; başarılı bir akademisyen, fizikokimyacı, polimerci ve daha da önemlisi çevreye duyarlı bir bilim insanıdır. 1955 yılında İstanbul’da doğdu. Kendi tabiriyle kariyer planlaması dışında kalan sıradan ve normal öğrencilerin gittiği okullara gitti. 1977 yılında kimya mühendisliği dalında lisans ve yüksek lisans yaptıktan sonra, 1978 yılında ikinci yüksek lisansını Viyana Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1981 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde Polimer Kimyası Bölümü’nden doktora ünvanı aldı. 1987 yılında Doçent ve 1985 yılında Kocaeli Üniversitesinde Profesör ünvanını aldı. 1988’den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Okay, “Okay Araştırma Grubu (http://www.polymergellab.itu.edu.tr/)” ile birlikte polimer alanında araştırmalar yapmaktadır. Prof. Dr. Oğuz Okay, 4 patenti bulunan web of science h-indeksi 42 olan, 170’in üzerinde bilimsel makalesi ve birçok ödülü bulunan çok değerli bir akademisyendir. Bu ödüllerin bazıları şunlardır: TÜBİTAK NATO Yurt dışı Doktora bursu (1977-1981), ALEXANDER VON HUMBOLDT Araştırma Bursu (1998), TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1990), Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü (1994), TÜBİTAK VAM Başarı Ödülü (1995), Kocaeli Üniversitesi Başarı Ödülü (1996) , TÜBİTAK Bilim Ödülü (2005), İTÜ Vakfı Bilim Ödülü (D. Ceylan ile, 2007) , Georg-Forster Research Award (Alexander Von Humboldt Foundation, 2014).