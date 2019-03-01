Türkiye'nin en zenginlerinin listesi açıklandı: Zirvedeki isim işçilere kurtlu yemek vermişti...

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Ilıcak, son olarak binlerce işçinin çalıştığı inşaatta işçilere verdiği kurtlu yemekle gündem olmuştu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu Türkiye'de, en zenginlerin listesi açıklandı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak 3,8 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasında yer aldı. Ilıcak, son olarak binlerce işçinin çalıştığı inşaatta işçilere verdiği kurtlu yemekle gündem olmuştu.

Halk krizle mücadele etmeye çalışırken, servetine servet katanların listesi açıklandı.

Forbes 100 listesine göre Türkiye'nin en zengin ismi Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak oldu.

EN ZENGİN İSİMDEN İŞÇİLERE KURTLU YEMEK

Listenin ilk sırasında yer alan Erman Ilıcak, AKP iktidarında servetini katlayan isimlerden biri.

İstanbul Başakşehir’de Rönesans Holding tarafından yapılan İkitelli Şehir Hastanesi’nde 21 Ocak tarihinde yaklaşık bin işçi yemekhanede çıkan kurtlu yemeklere, kötü barınma koşullarına karşı iş bırakmıştı. Ilıcak, AKP döneminde aldığı ihalelerle servetini iki yılda ikiye katladı.

ÜLKER İKİNCİ, ÖZYEĞİN ÜÇÜNCÜ

Son 5 yıldır Türkiye'nin en zengin ismi olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 3.7 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.