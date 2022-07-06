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Türkiye’nin ‘enflasyon ligi’ndeki rakibi ‘altın’a döndü

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Afrika ülkesi Zimbabve, yüksek enflasyonla mücadele önlemleri kapsamında bu ay sonundan itibaren altın para kullanılmaya başlayacak.
Türkiye’nin ‘enflasyon ligi’ndeki rakibi ‘altın’a döndü
Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Zimbabve Doları’nın yıl içerisinde üçte iki oranında değer kaybetmesi de enflasyonu tetiklemişti. Haziran 2022 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 192 olan ülkede, geçen ay merkez bankası, rekor bir artışla faizi yüzde 80’den 200’e çıkarmıştı. Zimbabve Doları’ndaki düzensiz kur artışını önlemek için ABD Doları’nı beş yıl süreyle ülkenin yasal para birimi yapılmıştı.

Türkiye, resmi verilere göre, dünyada Lübnan, Sudan, Zimbabve, Venezuela ve Suriye’den sonra en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda. Ancak Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ teorisine uyarak, rekorlar kıran enflasyona rağmen politika faizini yüzde 14’te tutmayı sürdürüyor.

Türkiye’de haziran enflasyonu, TÜİK’in verilerine göre yüzde 78,6; bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’ın verilene göreyse yüzde 175,55.

Zimbabve’nin merkez bankasının başkanı John Mangudya, altın paraların 25 Temmuz’da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Victoria Şelaleleri’nin diğer adı ‘Mosi-oa-Tunya’ diye adlandırılan paralar nakit paraya çevrilebilecek, iç ve uluslararası piyasada kullanılabilecek. Değeri uluslararası altın piyasasına ve üretim maliyetine göre belirlenecek 31,1 gram altından oluşan paralar yerel bankalarda ve ülkede altın alım satımından sorumlu ‘Fidelity Gold Refinery’de satılacak.

Altın paralar yatırımcılar tarafından savaş ve yüksek enflasyon nedeniyle oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmek için kullanıyor.

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