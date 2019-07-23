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Türkiye’nin eski Lefkoşa büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp son yolculuğuna uğurlandı

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1949 – 1989 yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan, 1 Ocak 1967’den itibaren 4 yıl boyunca Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Ercüment Yavuzalp, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye’nin eski Lefkoşa büyükelçilerinden Ercüment Yavuzalp son yolculuğuna uğurlandı

20 Temmuz Cumartesi günü, 95 yaşında vefat eden Yavuzalp’in cenazesi, dün, İstanbul Erenköy'deki Galip Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Oğlu Osman Yavuzalp cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Babamı ebediyede uğurluyoruz.Dışişleri bakanlığı'na uzun süre hizmet etti. Özellikle Moskova'da Cenevre daimi temsilciliğinde, Beyrut'ta ve Kıbrıs'ta görevler yaptı. Özellikle Kıbrıs onun hayatında dönüm noktasıdır. Kıbrıs davası için elinden geleni yaptı" dedi.

“KIBRIS YANGININDA BÜYÜKELÇİLİK”

Ercüment Yavuzalp, 40 yıl süren meslek hayatı boyunca, Lübnan ve Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde Büyükelçi, Daimi Temsilci ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapmıştı.

Dört yıl Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Yavuzalp, o dönemde yaşananları “Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik” adıyla kitaplaştırmıştı.

Ercüment Yavuzalp, bu kitabın önsözünde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu kan ve zulüm döneminin dört yılını Kıbrıs Türkü ile yaşadım.  Görmeden tasavvur edilmesi mümkün olmayan sıkıntı ve eziyetlere rağmen Kıbrıs Türkünün varlığını nasıl bir özveri ve kararlılıkla savunduğunun en yakın tanığı oldum. Kıbrıs’ta soydaşlarımızın verdiği bu kahramanca mücadele, Türklük tarihinde bir gurur sayfası olacak niteliktedir.  Bu kahramanlığın gerçek boyutlarda değerlendirilmesi ve gelecek nesillerce de ayrıntılı olarak bilinmesi lazımdır.  Bunun için bana düşen katkıyı yapmayı, Kıbrıs Türküne bir vicdan borcu olarak telakki ettim. İkinci kitabımı Kıbrıs’taki anılarıma ayırmamın nedeni, hayattayken bu borcumu ödeyebilmek içindir”

Yavuzalp’ın bunun dışında “Dış Politikada Oyunun Kuralları”, “Liderlerimiz ile Dış Politika” ve “Menderes'le Anılar” adlı kitapları da bulunuyordu. 

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