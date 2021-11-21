“Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemez”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye hiçbir zaman garantilerin kaldırılmasını istemedi' diyen ve Türkiye'yi uzlaşmazlıkla suçlayan Rum Lideri Nikos Anastasiadis'i yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye hiçbir zaman garantilerin kaldırılmasını istemedi' diyen ve Türkiye'yi uzlaşmazlıkla suçlayan Rum Lideri Nikos Anastasiadis'i yanıtladı. Tatar, "Anastasiadis'e tavsiyem; suçlu görmek istiyorsa aynaya baksın" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye hiçbir zaman garantilerin kaldırılmasını istemedi" diyen ve Türkiye'yi uzlaşmazlıkla suçlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunu Enosis’e sıçrama tahtası olarak niteleyen Rum-Yunan ikilisi, Garanti Antlaşması’nı değiştirmek ve Enosis’e karşı tehdit olarak gördüğü Türkiye'nin garantörlüğünü kaldırabilmek için cumhuriyetin ilk günlerinden itibaren harekete geçmiş ve bu yönde girişimlerde bulunmuştu. Bu girişimlerin gündeme gelmesiyle birlikte, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı buna karşı çıkmış; Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılamayacağı belirtilmişti” dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

“O günden bu güne dek, Rum tarafı Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılmasını talep etmektedir” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Bu, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının tamamı buna karşıdır. Bunun son örneğini de Crans Montana'da gördük. Crans Montana'da ‘sıfır asker, sıfır garanti’ diyen Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e gereken yanıt verilmiştir. Gerçekleri ve yaşananları çarpıtmaya çalışan Anastasiadis; ‘Türkiye, garantilerin hiçbir zaman kaldırılmasını istemedi’ diyerek Rum tarafının uzlaşmazlığını gizlemeye, çözümsüzlüğün sorumluluğunu da Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalışmaktadır. Bu da boşuna bir gayrettir. Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkından vazgeçmeyeceğini, 1960 yılından bu yana pek çok kez açıklarken; bu yeni bir olaymış gibi göstermeye çalışmak da boşuna bir gayrettir. Kıbrıs Türk halkının da Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmesi mümkün değildir.”

"TÜRK UÇAKLARI LEFKOŞA ÜZERİNDE UÇMASAYDI, KIBRIS TÜRK HALKI KATLİAMDAN GEÇİRİLECEKTİ"

Tatar, “Halkımız, geçmişte yaşananları çok iyi bilmekte ve hatırlamaktadır. Enosis hedefli 23 Aralık 1963 Kanlı Noel saldırılarında Türk uçakları Lefkoşa üzerinde uçmasaydı, Kıbrıs Türk halkı katliamdan geçirilip yok edilecekti. Erenköy Direnişi'nde Türk uçakları müdahalede bulunmasaydı, mücahitlerimiz ile bölge halkı denize dökülecekti” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR VE EGEMEN OLARAK YAŞIYORSAK BUNU ANAVATAN TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNE BORÇLUYUZ"

“Anavatan Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı Geçitkale- Boğaziçi bölgesinde başlayan katliam, tüm adaya yayılacaktı” şeklinde konuşan Tatar, şunları söyledi:

“Yunan Cuntası ile EOKA'cıların gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesine karşı, Anavatan Türkiye 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirmeseydi, bugün Kıbrıs'ta tek bir Türk bile kalmayacak ve Kıbrıs, bir Helen Adası olacaktı. Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunu Anavatan Türkiye'nin garantörlüğüne borçluyuz.”

"ANASTASIADIS'İN SÖYLEMLERİ TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis’in Türkiye'ye yönelik gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu dile getirerek, ‘Türkiye'nin 1956 yılından beri Kıbrıs'ta uzlaşmazlığı körüklediğini’ iddia ettiğini belirtti.

Söz konusu söylemlerin tamamen gerçek dışı iddialar olduğunu vurgulayan Tatar, “Anastasiadis’e, Enosis hedefli olarak 1955 yılında EOKA terör örgütünü kimlerin kurduğunu, 1962 yılında Kıbrıs Türk halkını imha planı olan Akritas Planı'nı kimlerin hazırladığını, Kanlı Noel saldırılarını ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürüldüğünü hatırlatmakta büyük yarar vardır” diye konuştu.

"SUÇLU GÖRMEK İSTİYORSA AYNAYA BAKSIN"

Anastasiadis’in ‘Kimse Rum tarafına suç yüklemesin, kimin suçlu olduğunu görmek için tarihsel sürece bakalım’ şeklindeki açıklamasına da dikkat çeken Tatar, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Yine Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor. Tarihsel sürece baktığımızda, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nden silah zoruyla dışlandığını ve katliamlara maruz kaldığını görüyoruz. Kumsal'da banyo odasında katledilen çocuklarımızı, Türkeli'de ve diğer bölgelerde insanlarımızın diri diri katliam çukurlarına gömüldüğünü görüyoruz. Tarihe baktığımızda Erenköy'ü, Geçitkale- Boğaziçi ve diğer saldırıları görüyoruz. Tarihe baktığımızda Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent katliamlarını görüyoruz. İşte bu nedenlerle Kıbrıs Türk halkının tamamı, Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasına, Türk askerinin Kıbrıs'tan uzaklaştırılmasına ve 1974 öncesine dönülmesine karşıdır. Rum-Yunan ikilisi bunu böyle bilmeli ve boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçmelidir.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e tavsiyem; diyalog çağrılarımıza, Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmayı ve 1974’te sağlanan barışın sürmesini içeren, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olan egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimize olumlu yanaşması ve suçlu görmek istiyorsa aynaya bakmasıdır.”