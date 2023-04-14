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Türkiye'nin görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması ertelendi

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Türkiye'nin görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması 27 saniye kala, "şiddetli rüzgar nedeniyle" ertelendi. 
Türkiye'nin görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması ertelendi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla ODTÜ Yerleşkesi'ndeki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlen törene katıldı.

Türkiye’de geliştirildiği belirtilen İMECE uydusunu ABD merkezli Space X firması uzaya fırlatılacaktı. Yakıt dolumu tamamlanmak üzereyken uydunun fırlatılması, 27 saniye kala iptal edildi. Uydunun rüzgar nedeniyle fırlatılamadığı belirtildi.

Bu, uydunun üçüncü fırlatma denemesiydi. (AA)

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